РИАМО - 19 мар. Более 40 автоматов с закусками, напитками и товарами повседневного спроса появятся на 19 станциях Московского центрального кольца в текущем году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году на 19 станциях Московского центрального кольца (МЦК) начнут устанавливать вендинговые аппараты с закусками, напитками и товарами повседневного спроса (нелекарственными аптечными товарами, предметами личной гигиены и другими). В общей сложности пассажирам станут доступны более 40 автоматов», - говорится в сообщении.

Приобрести еду и предметы первой необходимости можно будет также на тех станциях, где горожане делают пересадку на метро, например, на станциях «Деловой центр», «Владыкино» и «Автозаводская». Общая площадь мобильных торговых зон составит более 46 квадратных метров.

«В автоматических торговых зонах пассажиры смогут купить напитки, снеки, шоколадки и печенье. Также предполагается, что здесь будут представлены различные потребительские товары», — отметил сотрудник пресс-службы АО «МКЖД».

Электронный аукцион на право аренды торговых площадей для размещения вендинговых аппаратов пройдет в апреле. Первые автоматы начнут устанавливать летом, после того как с победителями торгов заключат договоры.

На сайте добавляется, что в этом году на МЦК откроются для пассажиров аптеки, кофейни, мини-маркеты, рестораны, а также точки продажи прессы, изготовления ключей, ремонта одежды и обуви. В течение года торговые павильоны заработают на станциях «Деловой центр», «Верхние котлы», «Новохохловская», «Измайлово», «Стрешнево» и «Панфиловская». Всего до конца года на этих шести станциях МЦК планируется открыть около 50 торговых точек.