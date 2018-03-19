РИАМО - 19 мар. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается по-весеннему теплая погода, минимальная температура составит минус 3 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня метеоусловия будут определяться северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-весеннему погожий характер погоды и потепление. Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице около нуля градусов, по области 0 – минус 3 градуса», - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют ветер юго-западного направления скоростью 4-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 59%. Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба.

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ осадки не зафиксированы. Минимальная ночная температура воздуха в столице была минус 10,2 градусов, разброс температур по региону составил от минус 9 (Балчуг) до минус 14,7 градусов (Серпухов)», - добавляется в сообщении.