РИАМО – 19 мар. Кандидат в президенты России Владимир Путин набирает 75,91% голосов после обработки 70% протоколов по России, сообщает Газета.ru.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны, избирательные участки закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

«По данным ЦИК, после обработки 70% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 75,91%», - говорится в сообщении.

Павел Грудинин набирает 12,59%, Владимир Жириновский — 6,08%. Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,48%, Григорий Явлинский — 0,88% голосов, Борис Титов – 0,68%, Максим Сурайкин — 0,66%, Сергей Бабурин – 0,64%.