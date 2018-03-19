РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мар. Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в подмосковных Котельниках составила 78,5%, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

«По итогам выборов президента Российской Федерации, явка избирателей в городском округе Котельники составила 78,5%. Это высокий показатель», – сказал сотрудник администрации.

На избирательных участках Котельников работали наблюдатели от различных политических партий, в том числе с правом совещательного голоса. В помещениях были установлены камеры видеонаблюдения. Члены общественной палаты города, а также депутаты совета депутатов осуществляли мониторинг хода голосования. Нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано. Кроме того, в городе работали выездные избирательные комиссии, которые на дому посещали тех, кто по состоянию здоровья не мог лично посетить участки и проголосовать.

В день выборов на избирательных участках в Котельниках проходили концерты, флешмобы. Также жители делали оригинальные фотографии с тантамаресками. Помимо этого, избиратели могли получить консультации терапевтов высшей категории, а также измерить артериальное давление прямо на участках, где прием вели опытные врачи.