РИАМО - 19 мар. Высокие результаты голосования на выборах президента Российской Федерации являются доказательством уверенности граждан в успехе программы президента, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Подмосковье закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

«Высокие результаты голосования и явки на выборах президента являются доказательством уверенности граждан в успехе программы и планов президента России», - сказал Воробьев.

Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00 18 марта, составила 56,46%. По России Владимир Путин набирал 71,97% голосов после обработки 21,33% протоколов.

Ранее член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов положительно оценил организацию работы на выборах президента РФ на избирательных участках в Подмосковье.