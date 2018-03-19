Голосование на выборах президента РФ завершилось в Московской области в 20:00 по московскому времени, идет подсчет голосов. Подмосковные избиратели голосовали активнее, чем на предыдущих президентских выборах в 2012 году. По данным Мособлизбиркома на 18:00, явка составила 56,46%. Выборы в регионе прошли в штатном режиме, ЧС на выборах не зафиксировано, нарушения были своевременно ликвидированы.

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Явка выше, чем в 2012 году

По данным Мособлизбиркома, явка на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%, что выше показателя 2012 года. Так, на прошлых выборах президента в Московской области явка на 18:00 составляла 53,62%.

По данным на 15:00 воскресенья, явка избирателей в Подмосковье составляла 43,9%, что также выше, чем 6 лет назад.

Для сравнения, явка на выборах в Москве на 18:00 18 марта составила 52,7%, явка по России на 18:00 по московскому времени оценивалась в 52,97%,

Как следует из данных ЦИК РФ, явка избирателей на выборах президента РФ по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.

По информации ЦИКа, кандидат в президенты России Владимир Путин набирает 71,97% голосов после обработки 21,33% протоколов по России, Сергей Бабурин – 0,62%, Павел Грудинин – 15,9%, Владимир Жириновский – 6,96%, Ксения Собчак – 1,39%. У Максима Сурайкина – 0,61%, Бориса Титова – 0,59%, Григория Явлинского – 0,77%.

В выборах президента РФ 18 марта 2018 года приняли участие 8 кандидатов. Согласно Конституции РФ, глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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Открытые выборы

На выборах президента РФ в Московской области работало более 4,2 тысячи избирательных участков, в том числе в аэропортах, СИЗО, участки для голосования бездомных. Избирательные участки в Подмосковье открылись в 08:00 воскресенья по московскому времени и завершили свою работу в 20:00.

На этих выборах в Московской области впервые организовано видеонаблюдение в территориально-избирательных комиссиях (ТИК). В 20:00 включилась запись в 73 ТИКах региона, то есть сети Интернет в режиме реального времени можно увидеть процесс подведения итогов выборов в Подмосковье.

На участках для голосования в Подмосковье было задействовано более 1,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а также применяется технология QR-кода для сокращения времени обработки данных и передачи их в ГАС «Выборы».

Как заявила журналистам в воскресенье глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова, оснащение УИКов позволило сделать выборы открытыми. «Техническое оснащение избирательных участков в Подмосковье говорит о том, что мы открыты, нам нечего скрывать, мы делаем все по закону», - сказала она.

Всего за процессом голосования на президентских выборах в УИК Подмосковья следили около 9,8 тысячи наблюдателей, в том числе 4,5 тысячи общественных наблюдателей от Общественной палаты (ОП) Московской области и порядка 4 тысяч наблюдателей от ОП РФ. Помимо членов Общественных палат, в качестве наблюдателей на избирательных участках в Подмосковье находилось несколько групп правозащитников.

В целом организация выборов в Подмосковье оценивается положительно. В частности, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посетив ряд участков в Московской области, дали положительные отзывы. Иностранные наблюдатели также высоко оценили готовность избирательных участков в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также отметил высокую явку избирателей на выборах президента.

«Высокие результаты голосования и явки на выборах президента являются доказательством уверенности граждан в успехе программы и планов президента России», - сказал Воробьев.

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Активность избирателей

Общественные наблюдатели отметили большую активность избирателей в Московской области. По их словам, жители приходили голосовать целыми семьями, было много молодежи.

По данным Мособлизбиркома, в Подмосковье в выборах президента России впервые приняли участие более 28 тысяч молодых избирателей из около 50 тысяч молодых граждан, которые могли впервые прийти проголосовать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах президента РФ в Одинцовском районе Подмосковья, куда он приехал с женой и дочерью. Также вместе с семьей в голосовании принял участие спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, он проголосовал на избирательном участке в школе №21 микрорайона Дзержинский в Балашихе.

Традиционное активное участие в голосовании в Московской области приняли звезды спорта и шоу-бизнеса, главы муниципалитетов.

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Очереди на участки

На некоторых избирательных участках в Подмосковье 18 марта образовались очереди, в частности, в Красногорске на участке № 3816 на территории СОШ №20. В ТИКе объяснили это тем, что к данном участку прикрепилось много желающих проголосовать в Подмосковье, при этом списки поступили лишь в пятницу, а также задержкой в передаче данных о вновь прописавшихся жителях новостроек. В ТИКе заверили, что, несмотря на неудобства, благодаря оперативной работе сотрудников избиркома все желающие успеют отдать свой голос.

По данным регионального ГУ МЧС России, никаких чрезвычайных ситуаций в день президентских выборов на избирательных участках в Подмосковье зафиксировано не было. Порядок и безопасность в местах голосования обеспечивали более 10 тысяч сотрудников полиции, было задействовано 3,4 тысячи человек и 505 единиц техники, а также Росгвардия, сотрудники ЧОП, дружинники и казаки.

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Нарушение в Люберцах

Серьезное нарушение в ходе выборов было зафиксировано на участке № 1480 в подмосковных Люберцах в воскресенье утром, где был обнаружен вброс бюллетеней в урну. Благодаря оперативной реакции Мособлизбиркома и полиции, данное нарушение не повлияет на результаты голосования. Итоги голосования на данном УИК признали недействительными. ОП РФ взяла ситуацию на особый контроль. Урна была опечатана, а ответственных членов комиссии отстранили от работы. При этом голосование не прерывалось, была поставлена резервная урна, которую доставили в ТИК Люберец. По факту нарушения также будет проведено расследование правоохранительными органами.

Как сообщил член избирательной комиссии Подмосковья с правом решающего голоса Евгений Каленбт, правоохранительные органы Люберец отрабатывают версию возможной фальсификации данного голосования.

Кроме того, на сайте «Карта нарушений на выборах» в воскресенье появилась информация о том, что в Балашихе на участке № 87 зафиксировали грубое нарушение порядка подсчета голосов (неправильный порядок, параллельный подсчет). Однако представитель Мособлизбиркома опроверг это, отметив, что на УИК 87 Балашихи установлены КОИБы, что исключает возможность нарушения пои подсчете голосов.

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