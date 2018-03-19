РИАМО - 19 мар. Высокий уровень явки в Подмосковье является показателем стабильности избирательной системы, кроме того, на большинстве участков в регионе был образцовый уровень прозрачности голосования, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Эти выборы отличились высоким уровнем явки, и это - показатель стабильности нашей избирательной системы. За стабильность говорит и тот факт, что на этих выборах явка была заметно выше, чем на прошлых, в 2012-м году: люди по прошествии очередного электорального цикла на своем опыте поняли, что их выбор действительно решающий, а от бездействия могут наступить самые непредсказуемые последствия», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что процесс подготовки к выборам в Подмосковье начался задолго до марта, все сотрудники УИКов неоднократно проходили специальное обучение, велась работа с наблюдателями и органами охраны правопорядка, осуществлялись проверки КОИБов и комплексов видеонаблюдения.

«На значительной части участков эти КОИБЫ и видеокамеры обеспечили образцовый уровень прозрачности выборов: все было совершенно открыто, посмотреть, как идет голосование, можно было через интернет. При этом на все сообщения о возможных нарушениях реакция была незамедлительной, а в целом никаких серьезных негативных моментов зафиксировано не было», — уточнил Брынцалов.

Он подчеркнул, что сотрудники муниципальных органов власти также проделали огромную работу, чтобы организовать не только сами выборы, но и большой комплекс сопровождающих полезных и развлекательных мероприятий.

«Я сам лично побывал на нескольких участках в Балашихе и Реутове и убедился, что выборы стали действительно событием, торжественным и важным днем, который сам по себе даже сплачивает многих - ведь часто люди шли на участки целыми семьями. Подмосковье показало неравнодушие к своему будущему и будущему всей страны, и я благодарю всех, кто нашел время, чтобы прийти на выборы - голос каждого сегодня был решающим», — заключил председатель Мособлдумы.

Явка на выборах президента России 18 марта в Подмосковье, по данным на 18:00 18 марта, составила 56,46%.