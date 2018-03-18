РИАМО – 18 мар. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин прибыл в предвыборный штаб, он поблагодарил своих сторонников, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Перед нами стоят сложные, непростые задачи. <…> Нужно осуществлять прорыв, рывок», — сказал Путин.

Он также поблагодарил сторонников в штабе.

Ранее Путин посетил митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в Москве.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

После обработки 21,33% протоколов по России Путин набирал 71,97% голосов.