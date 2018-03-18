РИАМО – 18 мар. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин прибыл в предвыборный штаб, он поблагодарил своих сторонников, сообщает в воскресенье Газета.ru.
«Перед нами стоят сложные, непростые задачи. <…> Нужно осуществлять прорыв, рывок», — сказал Путин.
Он также поблагодарил сторонников в штабе.
Ранее Путин посетил митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в Москве.
В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
После обработки 21,33% протоколов по России Путин набирал 71,97% голосов.
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