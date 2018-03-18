РИАМО - 18 мар. Член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов положительно оценил организацию работы на выборах президента РФ на избирательных участках в Подмосковье.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.

«Сегодня в Московской области работало около 20 тысяч наблюдателей, часть из них являлась членами ОП разных уровней, Московской области, муниципальных. Что касается Подмосковья, то надо отдать должное, Избирательная комиссия Московской области проводила заранее с ними (с наблюдателями – ред.) семинары, обучение, что фактически дало им возможность получить реальную картину, как происходят выборы, как строится работа наблюдателя», – сказал Губанов.

По словам еще одного общественного наблюдателя Андрея Максимова, которому удалось побывать на 17 избирательных участках, практически нигде он не заметил серьезных нарушений.

«Недопонимания возникают, но если мы внимательно рассматриваем то, что происходит, беседуем с разными участниками избирательного процесса, чаще всего оказывается, что эта проблема надуманная», – отметил Максимов.

Он добавил, что общественное наблюдение – это то, что удалось возродить в текущем году. И ему хотелось бы, чтобы кандидаты более активно направляли своих представителей на участки.

В свою очередь заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров добавил, что наблюдатели от Общественной палаты были активны и проявили себя с лучшей стороны.

«Мы ездили и не столько выявляли нарушения, потому что нарушения если и были, то в основном формальные, сколько оценивали атмосферу – насколько скованными или нервозными были наблюдатели, члены избирательных комиссий, насколько взвешенно приходит делать свой выбор население. В целом остались очень довольны», – сказал Бобров.

Он добавил, что его удивил большой процент явки. По мнению общественника, это может быть показателем того, что люди стали более сознательными.

На выборах президента РФ в Московской области работали более 4,2 тысячи избирательных участков, в том числе в аэропортах и СИЗО. Также были открыты участки для голосования бездомных. Безопасность во время выборов обеспечивали спасатели, пожарные и сотрудники полиции.