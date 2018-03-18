РИАМО - 18 мар. Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области Василий Глотов скончался на 58-м году жизни, сообщается на сайте Росгвардии.

«Руководство Росгвардии, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ, сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области, а также совет ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка с глубоким прискорбием сообщают, что 18 марта на 58-м году скоропостижно скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области, генерал-майор полиции Глотов Василий Анатольевич», — говорится в сообщении.

Глотов родился в 1960 году в городе Караганде. В 1980 году после прохождения срочной службы в Вооруженных силах СССР он работал в правоохранительных органах. В 1986 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ), в 2006 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

Глотов возглавил Главное управление Росгвардии по Подмосковью в сентябре 2017 года.

Как добавляется в сообщении, он награжден орденом мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», многими ведомственными наградами.