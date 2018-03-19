РИАМО - 19 мар. В понедельник, 19 марта, в 15.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Московской области Ирины Коноваловой.
В ходе встречи Ирина Анатольевна подробно расскажет о итогах работы комиссии на выборах президента:
- каковы результаты голосования?
- какое количество граждан проголосовали 18 марта?
- в какие муниципальных образования Подмосковья была наибольшая и наименьшая явка?
- сколько нарушений было зафиксировано?
- сколько на выборах работало наблюдателей, журналистов?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18
Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru
Контактное лицо – Мария Дмитриева
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