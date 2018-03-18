РИАМО - 18 мар. Митинг-концерт на Манежной площади в столице «Россия. Севастополь. Крым» в честь годовщины воссоединения Крыма и России посетили свыше 35 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«На Манежной площади завершается праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым». В мероприятии принимает и участие более 35 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Полицейские и сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.

Ранее концерт в честь Дня воссоединения Крыма с Россией посетил президент России Владимир Путин.

В концерте принимают участие культурные деятели страны, звезды эстрады, такие как группа «Любе», хор Турецкого, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Григорий Лепс.