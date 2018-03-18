РИАМО - 18 мар. После 20:00 в КОИБы на столичных избирательных участках были опущены бюллетени избирателей, голосовавших на дому, что является не вбросом, а законной процедурой, сообщил журналистам в воскресенье член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Люди пишут в интернете, что после 20:00 опускают в КОИБ какие-то бюллетени. Люди либо законы не знают, либо пытаются специально из пальца что-то высосать. Опускаются после окончания голосования бюллетени избирателей, проголосовавших вне помещений для голосования, на дому. Вскрываются эти ящики, и после времени голосования опускаются эти бюллетени. Это абсолютно законная и прописанная в законе процедура», - сказал Реут.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что предварительная итоговая явка в столице составила 60,08%.

В воскресенье москвичи проголосовали на выборах главы государства. Отдать свой голос избиратели могли за одного из восьми кандидатов.