РИАМО - 18 мар. По первым результатам подсчета голосов на выборах президента РФ Владимир Путин одерживает уверенную победу, что является гарантией продолжения проверенного курса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это не просто победа одного человека. Победила Россия. Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что Путин одерживает уверенную победу на выборах по первым результатам.

Собянин добавил, что его избрание является гарантией продолжения проверенного временем курса на укрепление российской государственности и повышение благосостояния граждан.

«Впереди годы большой созидательной работы, в которой президент Путин сможет опереться на поддержку огромного большинства граждан страны. Желаю нашему президенту крепкого здоровья, неиссякаемых сил и новых успехов на благо России», — добавил Собянин.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что после обработки 9,36% протоколов в столице Путин набирает 71,15%. По России кандидат набирал 71,97% голосов после обработки 21,33% протоколов.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.