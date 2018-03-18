РИАМО - 18 мар. Предварительные данные явки избирателей на выборы в Москве превышают итоговые значения проголосовавших избирателей в столице в 2012 году, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Итоговая явка в 2012 году была 58,12%. Уже понятно, что явка выше, чем в 2012 году. Пока явка у нас выше, чем в среднем по Российской Федерации. Это радует. Хотел бы сказать огромное спасибо москвичам, что они нашли время, пришли на избирательный участок, выполнили свой гражданский долг, отдали голоса за тех кандидатов, которым они симпатизируют», - сказал Горбунов.

По его словам, предварительная явка в столице составила 60,08%.

«Это реальная явка на 23:00 по тем протоколам, которые обработаны и введены в систему ГАС «Выборы». Она будет меняться в зависимости от обработки протоколов», - пояснил Горбунов.

В воскресенье москвичи проголосовали на выборах главы государства. Отдать свой голос избиратели могли за одного из восьми кандидатов.