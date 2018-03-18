РИАМО - 18 мар. Процесс подсчета результатов выборов президента Российской Федерации в Москве проходит без происшествий, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«За прошедшее время подведения итогов по линии правоохранительных органов и по видеокамерам нареканий нет, видно, что идет работа. Все в штатном режиме», - сказал Горбунов.

По его словам, предварительная явка в столице составила 60,08%.

В воскресенье москвичи проголосовали на выборах главы государства. Отдать свой голос избиратели могли за одного из восьми кандидатов.