РИАМО - 18 мар. Процесс подсчета результатов выборов президента Российской Федерации в Москве проходит без происшествий, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
«За прошедшее время подведения итогов по линии правоохранительных органов и по видеокамерам нареканий нет, видно, что идет работа. Все в штатном режиме», - сказал Горбунов.
По его словам, предварительная явка в столице составила 60,08%.
В воскресенье москвичи проголосовали на выборах главы государства. Отдать свой голос избиратели могли за одного из восьми кандидатов.
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