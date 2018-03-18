РИАМО – 18 мар. Президент России Владимир Путин посетил митинг-концерт на Манежной площади в столице «Россия. Севастополь. Крым», организованный в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ, сообщает в воскресенье РИА Новости.

«Путин выступает на концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией», — говорится в сообщении.

В концерте принимают участие культурные деятели страны, звезды эстрады, такие как группа «Любе», хор Турецкого, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Григорий Лепс. На мероприятие собрались тысячи человек.

Концерт «Россия. Севастополь. Крым» организован в честь четвертой годовщины вхождения Крыма в состав России.