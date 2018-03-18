РИАМО - 18 мар. Кандидат в президенты России Владимир Путин набирает 71,15% голосов после обработки 9,36% протоколов в столице, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Сергей Бабурин набрал 0,98%, Павел Грудинин – 12,01%, Владимир Жириновский - 4,81%, Ксения Собчак – 4,06%. У Максима Сурайкина – 0,77%, Борис Титов – 1,56%, Григорий Явлинский – 3,21%.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.