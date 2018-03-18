РИАМО - 18 мар. Предварительная явка на выборах президента Российской Федерации в Москве составила 60,08%, сообщил в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В воскресенье москвичи проголосовали на выборах главы государства. Отдать свой голос избиратели могли за одного из восьми кандидатов.

«Москвичи откликнулись на призыв, что Москва должна быть не хуже всей страны. Если брать в абсолютных цифрах, то вклад в явку внушительный - каждый 15-ый избиратель проживает в Москве», - сказал Горбунов.

Он добавил, что явка в столице выше, чем явка по стране.

По данным на 18:00, явка в столице составляла 52,7%.