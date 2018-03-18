РИАМО - 18 мар. На участке 87 в подмосковной Балашихе не могло быть нарушения при подсчете голосов из-за того, что там установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), сообщил представитель Мособлизбиркома.

Ранее на сайте «Карта нарушений на выборах» появилась информация, что в Балашихе на участке 87 зафиксировали грубое нарушение порядка подсчета голосов (неправильный порядок, параллельный подсчет).

«На УИК 87 Балашихи установлены КОИБы, что исключает возможность нарушения пои подсчете голосов», — сказал представитель избирательной комиссии.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.