РИАМО – 18 мар. Коллективных жалоб о массовых нарушениях во время проведения выборов президента России не поступало, сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

«Сегодня я могу уже четко сказать, мы подвели итоги, что ни одной коллективной жалобы, которая говорила бы о массовых нарушениях, к нам не поступила», - сказала Москалькова.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.