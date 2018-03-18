РИАМО – 18 мар. Около 1,5 миллионов человек посмотрели онлайн-трансляцию выборов президента России, сообщил в воскресенье министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

«Всего онлайн-трансляцию посмотрели около 1,5 миллионов пользователей. Одновременных просмотров во время пиковой нагрузки было примерно 200 тысяч - достаточно большой интерес», - сказал Никифоров.

Он добавил, что в целом система связи сработала хорошо.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.