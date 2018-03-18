РИАМО – 18 мар. На следующих выборах в России могут применить систему блокчейна, сообщила в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

«Может быть, следующие выборы у нас будут на базе блокчейна», - сказала Памфилова.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.