РИАМО - 18 мар. Техническое оснащение избирательных участков в Подмосковье показало, что выборы прошли открыто, сообщила журналистам в воскресенье председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Техническое оснащение избирательных участков в Подмосковье говорит о том, что мы открыты, нам нечего скрывать, мы делаем все по закону», - сказала Коновалова.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.