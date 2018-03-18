РИАМО - 18 мар. В Подмосковье выборы президента России на временных избирательных участках прошли без жалоб, сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.

«Жалоб ни из больниц, ни из психдиспансеров, ни из следственных и временных изоляторов, где 100% проголосовали, к нам не поступало», - сказала Семенова.

Она отметила, что доступная среда была хорошо организована практически во всех муниципалитетах Московской области.

На выборах президента РФ в Московской области работали более 4,2 тысячи избирательных участков, в том числе в аэропортах и СИЗО. Также были открыты участки для голосования бездомных. Безопасность во время выборов обеспечивали спасатели, пожарные и сотрудники полиции.