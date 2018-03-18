РИАМО - 18 мар. Первые итоги выборов президента РФ начали подводить в столице, дополнительных нарушений в ходе дня голосования не выявили, сообщил в воскресенье журналистам председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«Начался подсчет голосов. Начали поступать первые протоколы, которые еще не позволяют подвести итоги, но мы видим, что явка приблизительно на уровне 2012 года, может быть, чуть больше. Первые протоколы пока показывают, что кандидаты в Москве располагаются в порядке таком: Путин, Грудинин, Собчак», - сказал Венедиктов.

Дополнительных нарушений, кроме тех, о которых сообщалось ранее, выявлено не было, добавил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Ранее Венедиктов сообщал о том, что в столице зафиксировали три серьезных нарушения — отключение КОИБов, голосование дважды, выписка и вписка на свой участок.

В 20:00 в воскресенье в Москве закрылись избирательные участки, явка на 18:00 составила 52,7%.