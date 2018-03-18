РИАМО – 18 мар. В территориальных избирательных комиссиях России заработала видеотрансляция на время подведения результатов голосования выборов президента РФ, сообщила в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

«С 20:00 работает теперь видеонаблюдение во всех 2,7 тысячи территориальных избирательных комиссиях, идет прямая онлайн-трансляция процесса ввода протокола, которые свозятся с избирательных участковых комиссий», - сказала Памфилова.

Она добавила, что, помимо видеотрансляции с ТИКов, прозрачность составления протоколов обеспечивают контрольные группы, состоящие из представителей разных партий и общественных наблюдателей.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.