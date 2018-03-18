РИАМО - 18 мар. Информация о 35 инцидентах на выборах поступила после 20:00 в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, сообщил журналистам замруководителя штаба Алексей Шапошников.

Общественный штаб по наблюдению за выборами работал в воскресенье с 07:00 до 20:00. За час до старта голосования специалисты видеоцентра проверяли готовность избирательных участков к процедуре голосования.

«После 20:00 к нам поступила информация о 35 инцидентах. До 8 утра поступило шесть звонков к нам в колл-центр о том, что наших наблюдателей не допускают по тем или иным причинам на участки. Эти вопросы были сняты, все наблюдатели были допущены. Также поступала информация о вброшенных бюллетенях», - сказал Шапошников.

Он отметил, что с каждым случаем специалисты штаба разбирались отдельно. Шапошников добавил, что поступала информация об отключении электричества на участках и 24 поломках КОИБов.

«Что заметил видеоцентр: это десять ситуаций скопления людей на территории УИК, когда выстраивалась очередь у столов. Это еще раз подтверждает высокую явку», - добавил Шапошников.

Он уточнил, что большое скопление людей наблюдалось на 145 участке. На участке 996 была жалоба на представителя кандидата Титова. На 424 участке поступила информация, что один избиратель получил второй бюллетень и проголосовал за другого человека.

«Три урны после не были опечатаны после 20:00. Тоже этот вопрос решили в порядке связи с председателем участковой избирательной комиссии», — добавил Шапошников.

На избирательные участки в столице вышли 3497 наблюдателей от Общественной палаты города. Шапошников отметил, что такое большое число наблюдателей было связано с обучением, которое проводили Общественная палата, ЦИК и Мосгоризбирком.

В 20:00 в воскресенье в Москве закрылись избирательные участки, явка на 18:00 составила 52,7%.