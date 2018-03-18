РИАМО - 18 мар. Кроме членов Общественных палат в качестве общественных наблюдателей на избирательных участках в Подмосковье находилось несколько групп правозащитников, сообщила журналистам в воскресенье председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.

«В Московской области помимо нашей мониторинговой группы, нашей группы федерального и областного совета по правам человека, работало еще несколько групп правозащитников, в частности, представители федерального СПЧ работали сегодня в Красногорском районе, Мытищах, Балашихе», - сказала Юденич.

Она уточнила, что в этом году впервые в качестве официальных наблюдателей приняли участие члены общественных палат.