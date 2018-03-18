РИАМО (ХИМКИ) - 18 мар. Выборы президента Российской Федерации в подмосковных Химках прошли без нарушений, сообщил секретарь территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Химки Алексей Горшков.

По данным Химкинского информагентства, на территории Химок работали 107 участков, они были расположены в каждом микрорайоне в шаговой доступности от домов. Голосование в муниципалитете проходило под контролем многочисленных общественных наблюдателей, в том числе – иностранных.

«Жалоб и нарушений не зафиксировано. На участках в некоторых районах Химок выстраивались очереди», – сказал Горшков.

Он отметил, что на выборах активно голосовали пенсионеры, люди среднего возраста, молодежь, а также лидеры общественного мнения – все те, кому небезразлично будущее страны.

Также в воскресенье на избирательных участках жители города могли проголосовать за благоустройство территорий.