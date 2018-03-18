РИАМО – 18 мар. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не получала жалоб на удаление с избирательных участков наблюдателей от кандидатов в президенты во время проведения выборов, сообщила в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

«У нас на сей момент нет пока ни одной жалобы ни от одного кандидата о том, что кого-либо из наблюдателей удалили с участков. Пока нет таких данных», - сказала Памфилова.

Она добавила, что также ни от одного кандидата и партии не было жалоб на недопуск наблюдателей на избирательные участки.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.