РИАМО - 18 мар. У членов совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека остались положительные впечатления после посещения избирательных участков в Подмосковье, сообщил журналистам в воскресенье председатель совета Михаил Федотов.

«Побывали в Селятине, Наро-Фоминске, посетили 16 УИК, впечатления положительные, есть замечания, но в первую очередь в адрес кандидатов», - сказал Федотов.

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе отметил, что сам день голосования прошел вполне успешно.

«ЦИК в этом году со своей работой справился хорошо», — добавил Сванидзе.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.