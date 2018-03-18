РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Наблюдатель ОБСЕ Том Китт положительно оценил организацию выборов президента России в подмосковном Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Том Китт посетил несколько участков в городе и территориальную избирательную комиссию. Посмотрел, как организовано голосование, как работают камеры на участках.

«Я был на предыдущих выборах и должен сказать, что произошло много позитивных изменений в техническом обеспечении. КОИБы, камеры, благодаря которым возможно наблюдение в реальном времени, все это обеспечивает прозрачность выборов», – сказал Китт.

Он отметил высокую явку избирателей и то, что родители приходят на выборы с детьми.

«Это очень здорово, что родители с детства прививают культуру выборов и говорят об их значимости», – добавил Китт.

Всего в Королеве на выборах работали семь иностранных наблюдателей из Нидерландов, Ирландии и Дании, они работали с утра до обеда, проверили участки, оценили работу избирательной комиссии.