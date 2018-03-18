РИАМО - 18 мар. Участковая избирательная комиссия на участке в подмосковных Люберцах, где произошел вброс бюллетеней, признала выборы несостоявшимися, сообщила журналистам в воскресенье председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

В Люберцах на участке 1480 при помощи камер видеонаблюдения был обнаружен вброс бюллетеней. Урна была опечатана, председатель территориальной избирательной комиссии и ее член с правом совещательного голоса, которые приняли участие в нарушении, отстранены от работы.

«Что касается ситуации в Люберцах, по результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, выборы недействительными, и с таковым решением поехала в ТИК», - сказала Коновалова.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.