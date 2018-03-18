РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. Наблюдатели в Королеве не зафиксировали нарушений на выборах президента РФ, сообщил «РИАМО в Королеве» председатель городской общественной палаты Виктор Павлов.

В Королеве за ходом выборов наблюдали 37 членов городской общественной палаты.

«Выборы прошли в соответствии с законодательством, наши наблюдатели нарушений не зафиксировали», – сказал Павлов.

Он добавил, что на избирательных участках не зафиксировали крупных конфликтов и столкновений, небольшие провокации были сразу пресечены членами избирательных комиссий.

В воскресенье россияне выбирали президента страны, отдать свой голос можно было до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на 6-летний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.