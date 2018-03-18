РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Порядка 165 наблюдателей от общественной палаты Люберец контролировали избирательный процесс на участках горокруга, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Согласно изменениям, в Федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации» (Федеральный закон № 19-ФЗ) органы общественного контроля, осуществляющие свою деятельность в РФ, могут направлять наблюдателей как от Общественной палаты РФ (ОП РФ), так и от Общественной палаты Московской области (ОП МО) на выборы президента РФ. В Люберцах на выборах президента таких наблюдателей было 165», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что впервые на территории Российской Федерации на выборах в качестве наблюдателей могли принимать участие непартийные незаинтересованные лица. В качестве наблюдателей могли направить одного представителя ОП РФ и еще одного от ОП Подмосковья.

«Общественная палата Люберец заключила соглашение с Общественной палатой Московской области и подготовила наблюдателей на избирательные участки муниципалитета. Предварительно наблюдатели от ОП прошли обучение, в ходе которого им были разъяснены их права и возможности», – отметил Ружицкий.

Он пояснил, что наблюдатель от ОП имел при себе направление и бейдж с логотипом Общественной палаты Подмосковья. По словам Ружицкого, наблюдатель от общественной палаты мог также принять участие в надомном голосовании. Присутствие наблюдателя при надомном голосовании решалось непосредственно в самой участковой избирательной комиссии, но наблюдатель имел право участия при надомном голосовании. Наблюдатели от общественной палаты являются равноправными участниками участковой избирательной комиссии.