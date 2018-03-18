РИАМО – 18 мар. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ подведет официальные итоги голосования на выборах президента России после тщательной проверки протоколов, сообщила в воскресенье председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

«Официальные итоги выборов мы не будем торопиться подводить, я еще раз хочу это повторить. <…> Рабочая группа должна внимательно проверить все протоколы из всех регионов», - сказала Памфилова.

Она отметила, что при необходимости могут отменяться некоторые результаты голосования в связи нарушениями на избирательных участках.

«Мы сначала очень внимательно посмотрим, что и как для того, чтобы не было никаких вопросов по подведению официальных итогов», - добавила Памфилова.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.