РИАМО - 18 мар. Порядка 9 тысяч общественных наблюдателей находились на избирательных участках в Московской области во время выборов президента России в воскресенье, сообщила журналистам руководитель группы Общественной палаты Московской области по осуществлению наблюдения Татьяна Дмитриева.

«Порядка 9 тысяч общественных наблюдателей по Московской области - это 4,5 тысячи общественных наблюдателей от Общественной палаты Московской области и где-то порядка 4 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации (находились на избирательных участках - ред.)», - сказала Дмитриева.

Она отметила, что в Пушкинском районе Подмосковья неудобно расположили общественных наблюдателей по сравнению с наблюдателями от кандидатов в президенты.

«Были серьезные нарушения в Люберцах, всем известный факт, сейчас будет разбирательство по этой теме, в том числе и мы тоже проводим свое расследование, потому что общественный наблюдатель был закреплен за участком 1480, но так случилось, что человек вышел по нужде и не смог зафиксировать это нарушение», - добавила Дмитриева.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.