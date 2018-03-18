РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Сотрудник управляющей компании во время уборки снега на территории возле школы №19 в Подольске повредил новые кусты, их придется заново высаживать весной, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что возле школы №19 в Подольске во время чистки тротуара трактор колесами повредил много кустов. Он попросил наказать сотрудника и высадить весной новые кусты.

«Руководство управляющей организации провело с сотрудником беседу о недопущении указанных в обращении фактов. Предложение по посадке кустов рассмотрят при проведении работ в период месячника по благоустройству 2018 года», – сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.