РИАМО - 18 мар. Жители Подмосковья активно голосовали на выборах президента РФ, иностранные наблюдатели высоко оценили готовность избирательных участков в регионе, сообщила журналистам в воскресенье представитель миссии наблюдателей от СНГ (Республика Казахстан) Юлия Кучинская.

«Мы за весь день проехали достаточно много участков в Московской области, очень радует, что и сами избирательные участки оформлены, и подготовлены к кампании с соблюдением всех законов РФ. Люди приходят голосовать, это вызывает уважение. Везде большой поток людей, молодежи», - сказала Кучинская.

Наблюдатели отметили, что на избирательные участки приходят целыми семьями, везде установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

«КОИБы для считывания результатов вызывают позитивную реакцию у людей, кто-то пытается поговорить с ними. Очень интересно - приходят семьями, приводят детей, это очень важный элемент разъяснения своим поведением важности исполнения гражданского долга», - подчеркнула Кучинская.

Ранее в медиацентре в подмосковном Одинцове председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова рассказала иностранным наблюдателям о том, как происходит наблюдение из медиацентра с помощью видеокамер.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.