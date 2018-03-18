РИАМО – 18 мар. В России в течение года будут хранить все видеоматериалы с выборов президента РФ, сообщила в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

«Хотела бы сказать, что у нас видеоданные, помимо любой трансляции, будут храниться в течение года. Будет возможность еще раз посмотреть, проверить», - сказала Памфилова.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.