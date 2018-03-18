РИАМО - 18 мар. Обвиняемого в совершении около 60 эпизодов мошенничества депортируют в Москву из Малайзии, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России в город Москву доставлен 42-летний мужчина, обвиняемый в совершении около 60 эпизодов мошенничества», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ранее фигурант, проживая на территории Нижегородской области, вел коммерческую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Используя свое служебное положение, он подготовил фиктивные договоры на получение заемных средств. Оформив и получив десятки кредитов, злоумышленник, не планируя возвращать денежные средства, обратил их в свою пользу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Воспользовавшись тем, что избранная мера пресечения не связана с изоляцией от общества, фигурант покинул территорию России и был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

Задержали разыскиваемого на территории Малайзии. В настоящее время он в сопровождении оперативников НЦБ Интерпола МВД России депортирован в Россию.