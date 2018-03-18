РИАМО – 18 мар. Московская областная избирательная комиссия и правоохранительные органы молниеносно среагировали на вброс бюллетеней в подмосковных Люберцах, благодаря этому нарушение не повлияет на результаты голосования, сообщает во воскресенье «Ридус».

В Люберцах на участке 1480 при помощи камер видеонаблюдения был обнаружен вброс бюллетеней. Урна была опечатана, председатель территориальной избирательной комиссии и ее член с правом совещательного голоса, которые приняли участие в нарушении, отстранены от работы.

«Мы понимаем, что выборы — это большой сложный процесс. Человеческий фактор исключить нельзя. Если случается нарушение, то главное в таком случае — реакция избирательной комиссии и правоохранительных органах. В Люберцах реакция избирательной комиссии Московской области и полиции была молниеносной», — сказала представитель ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

Она добавила, что урна была опечатана, ответственных членов комиссии отстранили от работы, поэтому это нарушение не повлияло не результаты.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.

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