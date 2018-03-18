РИАМО – 18 мар. Кандидат в президенты России Владимир Путин набирает 71,97% голосов после обработки 21,33% протоколов по России, следует из информационного табло в Центральной избирательной комиссии России.

Сергей Бабурин набрал 0,62%, Павел Грудинин – 15,9%, Владимир Жириновский - 6,96%, Ксения Собчак – 1,39%. У Максима Сурайкина – 0,61%, Борис Титов – 0,59%, Григория Явлинского – 0,77%.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

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