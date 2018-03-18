РИАМО – 18 мар. В информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ поступило более 210 тысяч обращений от граждан по вопросам организации и проведения выборов президента России, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.

«Вся суть нашей горячей линии, нашего информационно центра в разъяснительной работе. Позвонивших и дозвонившихся к нам и получивших ответ избирателей - 215 тысяч», - сказала Гришина.

Ранее она сообщила, что лидерами по количеству обращений остаются Москва и Санкт-Петербург. Обращения граждан принимают 400 операторов.