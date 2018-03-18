РИАМО - 18 мар. С избирательных участков в столице в день выборов президента РФ не удили ни одного наблюдателя, серьезных нарушений не зафиксировали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 20:00 в воскресенье в Москве закрылись избирательные участки, явка на 18:00 составила 52,7%.

«Для участия в наблюдении за выборами в Москве были допущены все желающие. Ни одного наблюдателя не удалили. Система видеонаблюдения работала практически без сбоев. Это принципиально важно для обеспечения честных и прозрачных выборов», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он также поблагодарил москвичей за то, что они пришли на выборы и выполнили свой гражданский долг, Общественный штаб и избирательные комиссии за оперативное реагирование на сообщения о «нарушениях» и прочих проблемах в ходе голосования.

«Слово «нарушение» пишу в кавычках, так как большинство произошедших инцидентов можно назвать «нарушениями» только с очень большой натяжкой», — отметил Собянин.

Он упомянул, что утром были сообщения о якобы махинациях с КОИБами, которые не подтвердились, – комплексы проверяли с помощью тестовых бюллетеней, которые к моменту открытия участков были изъяты из КОИБов. Кроме того, мэр отметил два подтвержденных факта выдачи двух бюллетеней одному человеку.

«Оба случая зафиксировал Общественный штаб. В обоих случаях урны, в которые попали два бюллетеня, были опечатаны. Находившиеся в них бюллетени — аннулированы», — добавил мэр.

Он также добавил, что появлялись сообщения о высокой явке на выборах из-за иногородних бюджетников, которых принудительно приписали к московским избирательным участкам.

«Ерунда полная. Алексей Венедиктов (руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице – ред.) написал в своем Telegram-канале, что к Москве приписалась 41 тысяча бюджетников, то есть меньше 10% тех, кто воспользовался системой «мобильный избиратель», чтобы проголосовать в Москве. И 0,5% от общего числа избирателей», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в Москве обеспечением выборов занимаются 150 тысяч человек. Среди них — десятки тысяч сотрудников школ и больниц, проживающих в Московской области, и они имели право использовать систему «мобильный избиратель».

«Сейчас идет подсчет голосов. Надеюсь, он также пройдет максимально чисто - без нарушений и случайных ляпов», — заключил Собянин.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.