РИАМО – 18 мар. В день выборов президента России более 700 человек воспользовались услугами робота, благодаря которому можно в автоматизированном режиме узнать адрес избирательного участка для голосования, сообщила в воскресенье секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

«За сегодняшний день работа нашего робота - всего лишь 762 абонентам потребовалась информация об избирательных участках. В автоматизированном режиме, назвав свой адрес, можно свой участок определить», - сказала Гришина.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.