РИАМО - 18 мар. В Подмосковье в выборах президента России впервые приняли участие более 28 тысяч молодых избирателей, сообщила журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.

«На январь 2018 года в Подмосковье было зарегистрировано около 50 тысяч граждан, которые могли впервые прийти проголосовать на выборах президента Российской Федерации. На 18:00 (воскресенья – ред.) такой возможностью воспользовались более 28 тысяч молодых избирателей», - сказала Коновалова.

Она отметила, что свыше 2 тысяч человек без определенного места жительства проголосовали в Московской области.

На выборах президента РФ в Московской области работали более 4,2 тысячи избирательных участков, в том числе в аэропортах и СИЗО. Также были открыты участки для голосования бездомных. Безопасность во время выборов обеспечивали спасатели, пожарные и сотрудники полиции.