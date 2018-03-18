РИАМО - 18 мар. Российский актер Федор Добронравов госпитализирован в больницу, сообщила РИАМО в воскресенье его представитель Ирина Сойкина.

«Федора Добронравова госпитализировали в больницу», - сказала Сойкина.

Другие подробности произошедшего она не стала раскрывать.

Федор Добронравов - заслуженный артист России. Окончил актерское отделение Воронежского государственного института искусств в 1988 году. Работал в Воронежском молодежном театре. С 1990 года - в московском театре «Сатирикон». С 2003 года - артист московского Театра Сатиры. Известен по сериалам «Сваты», «Кадетство», «6 кадров» и другим.