РИАМО -18 мар. Более 20 тысяч обращений от граждан поступило в Центральную избирательную комиссию РФ в день выборов президента России, сообщила в воскресенье секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

«У нас работает по-прежнему информационно-справочный центр. 21 тысяча нарастающим итогом обращений у нас за весь период», - сказала Гришина.

Она добавила, лидерами по количеству обращений остаются Москва и Санкт-Петербург. Обращения граждан принимают 400 операторов.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.